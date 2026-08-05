В Приангарье реализуется масштабный энергопроект.

Энергохолдинг Эн+ начал строительство новой ТЭЦ на территории Усолья-Сибирского. Ее ввод в эксплуатацию позволит существенно снизить энергодефицит на юге Сибири и станет драйвером развития экономики города и региона.
— Этот проект по масштабу равен тем, что строили отцы и деды 50−70 лет назад, — Александр Мешков, руководитель проекта, не скрывает гордости. — Мы идем по их стопам — впервые за полвека строим ТЭЦ с нуля. Это большая честь и колоссальная ответственность.
Особая гордость энергетиков — высокая эффективность новой станции и ее исключительная экологичность. По словам Александра Мешкова, проектная мощность лишь немного будет уступать Иркутской ГЭС и составит 690 мегаватт, а очистка дымовых газов, благодаря современным электрофильтрам, достигнет 99,9 процента.
Оборудование для новой ТЭЦ будет исключительно российским. Котлы — барнаульского завода, электрофильтры — из Ярославля. Работать новая станция будет на местном угле.
Строительство поражает не только масштабом, но и современными технологиями. Одна из них — установка буронабивных свай. Шнек погружается на установленную глубину (25−27 метров) и выносит грунт на поверхность, затем внутрь подается бетон и сразу же устанавливается арматурный каркас. Этот способ позволяет в шесть раз сократить сроки работ. По словам специалистов, метод оптимален для имеющихся на площадке грунтов, а также создает повышенную несущую способность для конструкций.
— Сейчас у нас работают четыре каркасных цеха, в которых трудятся 80 специалистов, — уточняет главный инженер ОАО «Буровая компания Дельта» Александр Дятлов. — Арматура повышенной прочности предназначена для сейсмоактивных зон. Длина каркаса 25 метров — это высота 9 этажного здания. Весит он более двух тонн. На данный момент из 5975 свай подготовили уже 2630 — это только для главного корпуса. В целом по проекту мы должны забить от 12 до 15 тысяч свай.
А на площадке главного корпуса станции уже заливают первый бетон. Задача непростая: для полной заливки необходимо 1780 кубометров раствора — это более 18 часов непрерывной работы.
— Прямо сейчас мы начали заливку бетона первой основной плиты, — поделился эмоциями механик бетононасосов ТД «Сибирский бетон» Руслан Дубровин. — Будем работать всю ночь и захватим часть следующего дня. Для нас всех это волнующий и очень важный момент. Я в этой сфере пять лет, и пока это мой самый масштабный проект.
— Вожу бетон очень давно, с 1987 года, заливал и «Усолье-Сибирский силикон», и «Усольехимпром», — говорит водитель, коренной усольчанин Юрий Тужицкий. — Здесь, на ТЭЦ, первый бетон мой — значит, он будет крепкий, все будет стоять хорошо, и будет развиваться наше Усолье. Конечно, это радость, настроение хорошее.
Бетон строителям поставляет местное предприятие «Сибирский бетон». Завод располагается неподалеку, что критически важно для соблюдения сроков при заливке конструкций. На полную подготовку фундамента здания главного корпуса станции понадобится 80 тысяч кубометров смеси. Такого объема хватило бы на целый микрорайон из многоэтажек, 34 километра дороги или 15−30 автодорожных мостов длиной 100 метров!
Сегодня на площадке работает более 500 специалистов и более 70 единиц техники. Ожидается выход подрядных организаций для монтажа дымовой трубы, градирен и металлоконструкций главного корпуса. На новой станции будут работать около 300 специалистов. Для их комфортного проживания будет построено жилье и создана необходимая социальная инфраструктура.
От первого лица.
Максим Торопкин, мэр Усолья-Сибирского:
— Эн+ — один из крупных социальных партнеров нашего города, и планы, касающиеся возведения жилья и социальной инфраструктуры, мы, безусловно, поддерживаем. Уже началась планировка территории под многоквартирные дома.