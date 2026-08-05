В Приангарье реализуется масштабный энергопроект.

— Сейчас у нас работают четыре каркасных цеха, в которых трудятся 80 специалистов, — уточняет главный инженер ОАО «Буровая компания Дельта» Александр Дятлов. — Арматура повышенной прочности предназначена для сейсмоактивных зон. Длина каркаса 25 метров — это высота 9 этажного здания. Весит он более двух тонн. На данный момент из 5975 свай подготовили уже 2630 — это только для главного корпуса. В целом по проекту мы должны забить от 12 до 15 тысяч свай.