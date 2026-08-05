Обновлен проект правил о «социальных» СЗПК для крупных инвесторов

В первой редакции инициатива была представлена в марте этого года. Ее суть: частные инвесторы в течение десяти лет смогут компенсировать через субсидии или налоговый вычет свои затраты на создание и реконструкцию важных для населения социальных объектов. Построенное при этом передается в государственную или муниципальную собственность.