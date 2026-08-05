Госсовет предложил развивать школьные музеи для сохранения исторической памяти

Костюк добавила, что в 2025 году в ЕАО проходил конкурс среди музеев общеобразовательных, дошкольных и средних специальных учебных заведений. «Всем учреждениям образования, которые приняли участие в конкурсе, мы выделили на развитие школьного музея по 300 тыс. рублей. В этом году мы продолжим эту работу, и у нас есть понимание того, как строить ее в дальнейшем. Нужно уметь учить, сохранять память», — подчеркнула она.