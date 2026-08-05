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Экспорт удобрений в 2026 году может остаться на прошлогоднем уровне

Экспорт минеральных удобрений из России может вырасти по итогам 2026 года, если текущая рыночная конъюнктура сохранится, и цены останутся выше средних значений 2025 года, прогнозируют в «Эксперт РА» (покрывает «Акрон», ГК «Азот», «Фосагро», «Уралкалий» и «Куйбышевазот»). В агентстве отмечают, что в целом сектор остается устойчивым, несмотря на сохраняющиеся риски.

Экспорт минеральных удобрений из России может вырасти по итогам 2026 года, если текущая рыночная конъюнктура сохранится, и цены останутся выше средних значений 2025 года, прогнозируют в «Эксперт РА» (покрывает «Акрон», ГК «Азот», «Фосагро», «Уралкалий» и «Куйбышевазот»). В агентстве отмечают, что в целом сектор остается устойчивым, несмотря на сохраняющиеся риски.

Наиболее выраженная положительная динамика экспорта сохраняется в сегментах азотных и калийных удобрений, говорит младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Болдырева. По ее словам, для производителей азотных удобрений ключевым конкурентным преимуществом остается доступ к относительно недорогому природному газу, а калийный сегмент выигрывает от восстановления мирового спроса и расширения поставок.

Фосфатный сегмент в первом полугодии, по словам госпожи Болдыревой, находился под существенно большим давлением. Рост мировых цен на серу — основное сырье для производства серной кислоты — привел к заметному увеличению себестоимости и оказал давление на рентабельность. По словам эксперта, высокий мировой спрос и рост цен позволят производителям только частично компенсировать увеличение затрат в первом полугодии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Химия вывозится стабильно».

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