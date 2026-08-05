«МК»: Брат юмориста Геннадия Хазанова Андрей Лукачер живет на улице

Брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова Андрей Лукачер, о пропаже которого сообщалось в июне, живет на улице. Об этом во вторник, 4 августа, рассказала его племянница.
— Мы подали официальное заявление в полицию после пропажи дяди. В правоохранительных органах нам сообщили, что он попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. Дядя бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять, — сказала она изданию «МК».
Также женщина отметила, что на видео Лукачер выглядит здоровым.
3 июня «МК» сообщил, что уголовное дело по статье о краже было возбуждено в отношении брата Геннадия Хазанова Андрея Лукачера, пропавшего в Москве.
Об исчезновении младшего единокровного брата Хазанова стало известно 2 июня. Племянница Лукачера рассказала, что ее дядя не выходит на связь уже около года. Она приходила к нему домой, но дверь ей никто не открыл. Также женщина пыталась найти дядю через соцслужбы района, но это не принесло успеха.
Хазанов отреагировал на исчезновение брата, заявив, что ничего об этом не знал. Он сообщил, что не виделся с родственником много лет. Что известно о загадочном исчезновении Лукачера — в материале «Вечерней Москвы».