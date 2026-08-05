«МК»: Брат юмориста Геннадия Хазанова Андрей Лукачер живет на улице

Об исчезновении младшего единокровного брата Хазанова стало известно 2 июня. Племянница Лукачера рассказала, что ее дядя не выходит на связь уже около года. Она приходила к нему домой, но дверь ей никто не открыл. Также женщина пыталась найти дядю через соцслужбы района, но это не принесло успеха.