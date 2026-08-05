Когда даже мох не помощник: Миколог раскрыл, как не заблудиться в лесу, если солнце спряталось за тучи

Разумеется, существуют и традиционные методы ориентирования, скажем, по положению солнца. Однако как показывает практика, полагаться исключительно на этот способ в условиях средней полосы как минимум рискованно: небо может затянуть облаками, и тогда вы остаётесь без единственного ориентира. Что касается мхов, муравейников или якобы более густой кроны с северной стороны — эти народные приметы, увы, чрезвычайно ненадёжны и часто вводят в заблуждение даже опытных таёжников.