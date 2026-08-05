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Уроки в школах будут отменять при заболеваемости гриппом свыше 20%

Роспотребнадзор рекомендует вакцинировать против гриппа сотрудников образовательных организаций.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Обучение в школах будут приостанавливать, если гриппом, ОРВИ или коронавирусом заболеют 20% учеников. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования рекомендуется обеспечить своевременное введение противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе по отмене массовых культурных и спортивных мероприятий и приостановлению учебного процесса в случае отсутствия 20% детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует вакцинировать против гриппа сотрудников образовательных организаций и проводить их обучение мерам профилактики названных заболеваний.

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