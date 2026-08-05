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ЛДПР предложила не штрафовать за уличную торговлю собственной продукцией

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на граждан, которые реализуют излишки выращенной продукции.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил регионам отменить административную ответственность для граждан, которые продают небольшие объемы продукции собственного производства — овощи, фрукты, мед и другие товары — вне специально отведенных мест, если такая торговля не носит систематический характер и не нарушает санитарные требования. Соответствующие обращения он направил главам субъектов РФ, документ есть в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР предлагает освободить граждан от нелепых штрафов за продажу небольшого количества продукции собственного производства, если такая торговля не ведется систематически и не угрожает санитарной безопасности людей. Речь не идет о бесконтрольной уличной торговле или прикрытии нелегального бизнеса — мы защищаем простых людей, которые вырастили урожай своими руками и хотят продать его без страха получить штраф», — сказал ТАСС Слуцкий.

Он отметил, что сейчас ответственность за торговлю в неустановленных местах устанавливается региональным законодательством и применяется ко всем видам торговли без учета особенностей реализации товаров, произведенных гражданами самостоятельно. По мнению лидера ЛДПР, это создает дополнительные барьеры для садоводов, огородников, владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров.

В обращении также отмечается, что отдельные регионы уже создают условия для продажи продукции собственного производства на ярмарках выходного дня и сельскохозяйственных рынках, однако единого подхода к этому вопросу нет. По мнению Слуцкого, предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на граждан, которые реализуют излишки выращенной продукции, поддержать малые формы хозяйствования и упростить порядок продажи таких товаров.

Ранее депутаты ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект, предусматривающий отмену 28 административных штрафов. По мнению авторов инициативы, многие из них устарели, а часть применяется за нарушения, не представляющие серьезной общественной опасности.

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