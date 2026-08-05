ЛДПР предложила не штрафовать за уличную торговлю собственной продукцией

«ЛДПР предлагает освободить граждан от нелепых штрафов за продажу небольшого количества продукции собственного производства, если такая торговля не ведется систематически и не угрожает санитарной безопасности людей. Речь не идет о бесконтрольной уличной торговле или прикрытии нелегального бизнеса — мы защищаем простых людей, которые вырастили урожай своими руками и хотят продать его без страха получить штраф», — сказал ТАСС Слуцкий.