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Глава Домодедово сообщила о ликвидации разлива химикатов после атаки БПЛА

В подмосковном Домодедово продолжаются работы по устранению разлива химических веществ, который произошел после атаки БПЛА 20 июля, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

В подмосковном Домодедово продолжаются работы по устранению разлива химических веществ, который произошел после атаки БПЛА 20 июля, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Ликвидацию последствий обсудили вместе с заместителем министра экологии Подмосковья Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании “ТД Грасс”», — уточнила госпожа Хрусталева.

По словам главы Домодедово, в очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. «В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители. Если технология покажет эффективность, применим ее и для пострадавших водоемов», — добавила она.

Вокруг сгоревшего склада продолжается уборка территории. Все ливневые стоки по периметру здания закрыты, чтобы в них не попадала загрязненная вода. Кроме того, по периметру склада сооружен песчаный вал. В ближайшее время начнется разбор здания, сообщила Евгения Хрусталева.

Госпожа Хрусталева призвала жителей воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях. При этом, по ее словам, вода в водопроводе и уличных колонках соответствует санитарным нормам.

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