Россиян до конца 2026 года ждут еще две короткие рабочие недели

До конца 2026 года россиян ожидают еще две короткие рабочие недели. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«В 2026 году нас ждут еще две короткие недели — в ноябре и в декабре», — отметила экономист в интервью РИА Новости.
Иванова-Швец уточнила, что первая сокращенная неделя будет в ноябре благодаря Дню народного единства, который в этом году приходится на среду. Вторая ожидается в конце декабря и продлится три дня — с 28 по 30 декабря.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2027 году россияне будут отдыхать целых 118 дней. По данным Минтруда, это вдвое меньше, чем отведено на работу. При этом, в следующем году граждан России ждут сразу пять коротких рабочих недель — они продлятся по четыре дня.