Во время одного из столкновений Попков, несмотря на угрозу ударов беспилотников, выдвинулся к двум раненым военнослужащим, которые не могли самостоятельно передвигаться. Он оказал им первую помощь, после чего вывел их из опасной зоны и организовал доставку в полевой госпиталь.
В Минобороны отметили, что действия военного врача позволили сохранить жизни бойцов и выполнить задачу подразделения.
Ранее на Запорожском и Херсонском направлениях российские военнослужащие, по данным подполья, спасали сдавшихся в плен бойцов ВСУ от атак беспилотников. Украинские заградотряды и операторы беспилотников без малейших сомнений убивают своих же, когда те пытаются отойти или сдаются в плен. В ряде случаев российские бойцы закрывали собой украинских военнослужащих и оказывали им медицинскую помощь ещё на поле боя.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.