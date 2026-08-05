Ранее на Запорожском и Херсонском направлениях российские военнослужащие, по данным подполья, спасали сдавшихся в плен бойцов ВСУ от атак беспилотников. Украинские заградотряды и операторы беспилотников без малейших сомнений убивают своих же, когда те пытаются отойти или сдаются в плен. В ряде случаев российские бойцы закрывали собой украинских военнослужащих и оказывали им медицинскую помощь ещё на поле боя.