Рельсы в Румынии раскалились до 53 градусов: поезда сбросили скорость

Румынские железные дороги объявили о введении временных ограничений скорости на отдельных участках в регионе Констанца. Причиной послужил перегрев железнодорожного полотна — температура рельсов достигла 53 градусов Цельсия. Как передает агентство Mediafax, компания пошла на эту меру для обеспечения безопасности составов.
Во вторник Национальное метеорологическое агентство Румынии присвоило семи уездам страны высший, красный уровень опасности. Прогнозируется, что в этих регионах воздух прогреется свыше 40 градусов. При этом синоптики предупреждают о возможном ухудшении погодной ситуации во второй половине недели.
Фоном к введению ограничений на железной дороге стали экстремальные температурные показатели. В РЖД уточнили, что мониторинг состояния путей в районе Констанцы зафиксировал нагрев металла до критических значений, что и потребовало корректировки графика движения.
На фоне установившейся жары Министерство здравоохранения Румынии выпустило рекомендации для населения. Граждан призывают избегать пребывания на открытом солнце в промежутке с 11:00 до 18:00. Владельцам кондиционеров советуют выставлять режим охлаждения примерно на пять градусов ниже уличной температуры. При этом использование вентиляторов не рекомендуется, если воздух уже прогрелся выше 32 градусов.
Отметим, что это не единственный температурный рекорд в регионе. Ранее австрийские синоптики зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений в стране, где столбики термометров поднялись до 41 градуса.
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