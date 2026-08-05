Рельсы в Румынии раскалились до 53 градусов: поезда сбросили скорость

На фоне установившейся жары Министерство здравоохранения Румынии выпустило рекомендации для населения. Граждан призывают избегать пребывания на открытом солнце в промежутке с 11:00 до 18:00. Владельцам кондиционеров советуют выставлять режим охлаждения примерно на пять градусов ниже уличной температуры. При этом использование вентиляторов не рекомендуется, если воздух уже прогрелся выше 32 градусов.