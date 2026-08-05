Темпы роста числа подписчиков онлайн-кинотеатров замедлились

Первая пятерка компаний по числу подписчиков за год фактически не изменилась: это «Кинопоиск» («Яндекс»), Okko, «Иви», Wink («Ростелеком») и «Кион» (МТС). На перечисленные сервисы приходится более 87% от общего числа подписчиков онлайн-кинотеатров на российском рынке. Среди платящих пользователей их совокупная доля — 87,7%. Лидером на рынке остается «Кинопоиск» с долей 26,9% по общему числу подписчиков, следом идет Okko (18,7%), замыкает тройку «Иви» (16,8%), на четвертом месте — Wink (3,3%), на пятом — «Кион» (11,4%).