Более 60% мобильных интернет-сессий в первом полугодии проходило с ограничениями

По данным разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo, в июле количество подключений в мобильных сетях, которые устанавливались в режиме «белого списка», в Центральной России выросло по сравнению с январем в среднем на 31%. В июле в среднем только 30,5% пользовательских сессий в Центральном федеральном округе в мобильных сетях происходило без ограничений, следует из данных Vigo.