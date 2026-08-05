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Более 60% мобильных интернет-сессий в первом полугодии проходило с ограничениями

По данным разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo, в июле количество подключений в мобильных сетях, которые устанавливались в режиме «белого списка», в Центральной России выросло по сравнению с январем в среднем на 31%. В июле в среднем только 30,5% пользовательских сессий в Центральном федеральном округе в мобильных сетях происходило без ограничений, следует из данных Vigo.

По данным разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo, в июле количество подключений в мобильных сетях, которые устанавливались в режиме «белого списка», в Центральной России выросло по сравнению с январем в среднем на 31%. В июле в среднем только 30,5% пользовательских сессий в Центральном федеральном округе в мобильных сетях происходило без ограничений, следует из данных Vigo.

В остальных случаях пользователи могли зайти только на сайты из «белого списка» Минцифры. При этом в отдельных регионах работу мобильного интернета ограничивали сильнее, следует из данных компании. Такие данные Vigo опираются на анализ около 1 млрд пользовательских сессий.

При этом в приграничных регионах 90% подключений шло только по «белым спискам». Аналитики говорят, что из-за этого операторы связи начали перестраивать свои тарифные планы, а абоненты склоняются к более частой смене мобильного оператора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бань-ка по белому».