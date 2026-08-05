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Шлагбаумы в хабаровских дворах хотят делать в соответствии с дизайн-кодом города

Предложение поступило от участников рабочей группы по нормативно-правовому акту, регулирующему установку шлагбаумов и заборов, рассказал депутат Никита Божок. «Соблюдение требований необходимо, чтобы все конструкции были выполнены в том стиле, который будет предусмотрен дизайн-кодом. Основа порядка согласования составлена и находится на проверке юридического управления мэрии. Одновременно продолжается проработка дополнений в документ», — отметил депутат. Напомним, что.

Предложение поступило от участников рабочей группы по нормативно-правовому акту, регулирующему установку шлагбаумов и заборов, рассказал депутат Никита Божок. «Соблюдение требований необходимо, чтобы все конструкции были выполнены в том стиле, который будет предусмотрен дизайн-кодом. Основа порядка согласования составлена и находится на проверке юридического управления мэрии. Одновременно продолжается проработка дополнений в документ», — отметил депутат. Напомним, что ранее депутаты краевой Закдумы в первом чтении одобрили проект закона, который предоставляет муниципалитетам право устанавливать требования к размещению ворот и шлагбаумов во дворах и на прилегающих территориях.