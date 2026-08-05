Молодые специалисты из Хабаровского края предложат проекты развития территорий ДФО

Программа форума состоит из четырех блоков: образовательного, проектного, делового и культурного. Образовательный блок включит ежедневные сессии по социальному проектированию, грантовым возможностям и управлению проектами. Деловой блок предполагает встречи с представителями органов власти, институтов развития и работодателями региона, обсуждение мер поддержки молодежи на Дальнем Востоке, включая программы «Земский доктор», «Земский учитель» и дальневосточную ипотеку. В проектном блоке участники будут работать в командах по четырем тематическим направлениям. Трек «Среда и путешествия» посвящен развитию туризма, брендингу территорий, туристическим маршрутам, «Культура и творчество» — культурным инициативам, работе с локальной идентичностью, «Работа и возможности» — карьерной навигации, предпринимательству, мерам поддержки молодых специалистов, а «Добровольчество и патриотизм» — волонтерским практикам, патриотическим инициативам и исторической памяти.