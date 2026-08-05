Молодые специалисты из Хабаровского края предложат проекты развития территорий ДФО

Творческие деятели, волонтеры, молодые специалисты и рабочая молодежь из Хабаровского края примут участие в межрегиональном форуме «Точка сборки. Чукотка». С 10 по 14 августа в Анадыре пройдут образовательные и проектные сессии, нацеленные на создание реальных проектов для развития территорий ДФО — в области туризма, культуры, добровольчества и карьеры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Форум пройдет по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети». Участие примут 210 человек людей в возрасте от 14 до 35 лет из 11 регионов Дальневосточного федерального округа.
Программа форума состоит из четырех блоков: образовательного, проектного, делового и культурного. Образовательный блок включит ежедневные сессии по социальному проектированию, грантовым возможностям и управлению проектами. Деловой блок предполагает встречи с представителями органов власти, институтов развития и работодателями региона, обсуждение мер поддержки молодежи на Дальнем Востоке, включая программы «Земский доктор», «Земский учитель» и дальневосточную ипотеку. В проектном блоке участники будут работать в командах по четырем тематическим направлениям. Трек «Среда и путешествия» посвящен развитию туризма, брендингу территорий, туристическим маршрутам, «Культура и творчество» — культурным инициативам, работе с локальной идентичностью, «Работа и возможности» — карьерной навигации, предпринимательству, мерам поддержки молодых специалистов, а «Добровольчество и патриотизм» — волонтерским практикам, патриотическим инициативам и исторической памяти.
По каждому из направлений участники форума сначала исследуют проблемы, а затем спроектируют решения и защитят свои проекты перед экспертным жюри.
В рамках форума также предусмотрены культурная и спортивная программы.