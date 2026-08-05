В Магадане установят 10 светодиодных проекторов пешеходных переходов

Проекторы установят на оживлённых переходах, в том числе рядом со школами и вузами. Адреса: в районе телевышки (улицы Билибина, Нагаевская, Гагарина), на проспекте Ленина, на улице Берзина у дома 17, на Парковой у дома 9/12, на Колымской возле эколого-биологического лицея, на Лукса рядом с лицеем № 1 имени Крупской, вблизи учебного корпуса Северо-Восточного государственного университета и на улице Наровчатова, 11а.