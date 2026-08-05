Россияне взяли золото на всех дистанциях в первый день Кубка мира в Аргентине

Ранее Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже. За шесть прыжков россияне набрали 443,82 балла. Итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра получили серебро с результатом 416,46 балла. Украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа набрали 406,05 балла и заняли третье место. Победа Шлейхера и Тернового принесла российским участникам десятую медаль турнира.