В России хотят пересмотреть ГОСТ для школьных дневников

Стандарт на школьные дневники для учащихся 1−11 классов, действующий с 2012 года, планируется пересмотреть в следующем году. Об этом сообщили в Росстандарте.
ГОСТ регулирует требования к дневникам, в которых школьники записывают домашние задания, получают оценки, а также фиксируются сведения об успеваемости и дисциплине.
«Национальный стандарт на школьные дневники был разработан и утвержден в 2012 году. Предполагается, что в 2027 году стандарт будет обновлен», — сказали в ведомстве для РИА Новости.
По данным Росстандарта, обновленный ГОСТ будет учитывать предложения заинтересованных сторон, которые смогут направить свои замечания в профильный технический комитет по стандартизации.
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