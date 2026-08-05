Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят пересмотреть ГОСТ для школьных дневников

Росстандарт ждет предложения в проект ГОСТа на школьные дневники.

Источник: Комсомольская правда

Стандарт на школьные дневники для учащихся 1−11 классов, действующий с 2012 года, планируется пересмотреть в следующем году. Об этом сообщили в Росстандарте.

ГОСТ регулирует требования к дневникам, в которых школьники записывают домашние задания, получают оценки, а также фиксируются сведения об успеваемости и дисциплине.

«Национальный стандарт на школьные дневники был разработан и утвержден в 2012 году. Предполагается, что в 2027 году стандарт будет обновлен», — сказали в ведомстве для РИА Новости.

По данным Росстандарта, обновленный ГОСТ будет учитывать предложения заинтересованных сторон, которые смогут направить свои замечания в профильный технический комитет по стандартизации.

Ранее KP.RU сообщал, что в России обновят ФГОС для старшей школы. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. В число метапредметных результатов планируется включить навыки работы с технологиями ИИ.