В РФ выявили устойчивые к пестицидам штаммы бактерий для лучшего роста растений

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) подобрали пять штаммов бактерий, которые станут основой для устойчивого к пестицидам препарата для стимулирования роста растений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Сельскохозяйственные поля активно обрабатывают пестицидами, гербицидами, фунгицидами, вследствие чего эти ксенобиотики накапливаются в почвах. Это приводит к деградации почв, а также угнетению роста и развития растений. От этого снижается урожайность сельхозкультур, в том числе таких значимых для экономики, как пшеница, овес, соя, горох и другие. Существующие биопрепараты теряют в эффективности, попадая в загрязненные почвы.
«Уже опробовано 15 штаммов бактерий с доказанными свойствами влияния на рост и развитие растений. В ходе экспериментов выявлены пять штаммов, показавших наилучшие результаты. Микробиологическое удобрение на основе штаммов почвенных бактерий будет обладать способностью восстанавливать деградированные почвы, станет недорогой альтернативой импортным биопрепаратам и средствам защиты растений», — рассказали в университете.
Подобранные штаммы бактерии будут утилизировать накопившиеся в почве пестициды и восстанавливать почвы, что благоприятным образом повлияет на рост и развитие растений. К сентябрю 2027 году ученые планируют провести полевые испытания препарата за рамками лаборатории, в ходе которых в контролируемых условиях им будут обработаны целевые сельхозкультуры.
Проект реализуется в рамках магистерской программы Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины Передовой инженерной школы НГУ. «Мы ожидаем, что наш бактериальный препарат будет обладать еще и таким преимуществом перед существующими аналогами, как селективность. Биопрепараты, представленные на рынке в настоящее время, имеют один недостаток — они позиционируются как универсальные. А, соответственно, не специфичные. Эффект от биопрепарата будет усредненный, а значит, ниже. Мы же подберем отдельный штамм бактерий под конкретную сельскохозяйственную культуру: один — под пшеницу, другой — под подсолнечник, третий — под горох и т. д., что увеличит селективность биопрепарата и повысит эффективность от внесения в почву или обработки семян», — цитирует пресс-служба разработчика Марию Яковлеву.