В РФ выявили устойчивые к пестицидам штаммы бактерий для лучшего роста растений

Проект реализуется в рамках магистерской программы Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины Передовой инженерной школы НГУ. «Мы ожидаем, что наш бактериальный препарат будет обладать еще и таким преимуществом перед существующими аналогами, как селективность. Биопрепараты, представленные на рынке в настоящее время, имеют один недостаток — они позиционируются как универсальные. А, соответственно, не специфичные. Эффект от биопрепарата будет усредненный, а значит, ниже. Мы же подберем отдельный штамм бактерий под конкретную сельскохозяйственную культуру: один — под пшеницу, другой — под подсолнечник, третий — под горох и т. д., что увеличит селективность биопрепарата и повысит эффективность от внесения в почву или обработки семян», — цитирует пресс-служба разработчика Марию Яковлеву.