Румыны в годы ВОВ в оккупированной Одессе пытали людей электрическим стулом

Одесса стала одним из первых городов, подвергшихся нападению войск нацистской Германии на СССР в 1941 году. Приморская армия и часть сил Черноморского флота при активной поддержке местного населения с 5 августа 1941 года 73 дня держали героическую оборону против превосходящих сил противника. 16 октября 1941 года Одесса была оставлена Красной армией и занята румынскими и немецкими войсками. Оккупация длилась два с половиной года (907 дней). Город стал административным центром румынского губернаторства Транснистрия, занимавшего территорию между Днестром и Южным Бугом. Против захватчиков активно велась подпольно-партизанская борьба. Всего за время оккупации погибли более 80 тыс. жителей города (в т. ч. были целенаправленно истреблены порядка 30 тыс. одесских евреев), еще порядка 78 тыс. были угнаны на принудительные работы в Германию. К апрелю 1944 года в городе оставались около 250 тыс. человек — менее половины довоенного населения (604 тыс. человек).