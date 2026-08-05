Румыны в годы ВОВ в оккупированной Одессе пытали людей электрическим стулом

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Румынские оккупационные власти Одессы применяли электрический стул в качестве пыток во время допроса советских мирных граждан. Об этом говорится в сообщении Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков «О злодеяниях, совершенных немецко-румынскими захватчиками в городе Одессе и районах Одесской области» (протокол № 33).
«Основным судебным органом в Одессе был румынский военно-полевой суд. Следствие производилось главным образом в сигуранцах (охранках). Обыкновенным методом допроса были истязания и пытки. Режиссер кинохроники Крапивный Павел, подвергавшийся пыткам и истязаниям в сигуранце, рассказал, что в качестве орудий пыток применялись электрический стул, подвешивание за плечи и другие истязания», — указано в документе, опубликованном в рамках проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг».
В нем отмечается, что «аресты, пытки, истязания, произвол» применялись оккупационными властями для «вымогательства взяток». Подчеркивается, что «взяточничество» стало «неотъемлемой системой управления» и нормой поведения румынских чиновников в оккупированной Одессе.
Одесса стала одним из первых городов, подвергшихся нападению войск нацистской Германии на СССР в 1941 году. Приморская армия и часть сил Черноморского флота при активной поддержке местного населения с 5 августа 1941 года 73 дня держали героическую оборону против превосходящих сил противника. 16 октября 1941 года Одесса была оставлена Красной армией и занята румынскими и немецкими войсками. Оккупация длилась два с половиной года (907 дней). Город стал административным центром румынского губернаторства Транснистрия, занимавшего территорию между Днестром и Южным Бугом. Против захватчиков активно велась подпольно-партизанская борьба. Всего за время оккупации погибли более 80 тыс. жителей города (в т. ч. были целенаправленно истреблены порядка 30 тыс. одесских евреев), еще порядка 78 тыс. были угнаны на принудительные работы в Германию. К апрелю 1944 года в городе оставались около 250 тыс. человек — менее половины довоенного населения (604 тыс. человек).
Город был освобожден 10 апреля 1944 г. в ходе Одесской наступательной операции (26 марта — 14 апреля 1944 г.) войсками 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота. Очистить город от противника войскам Красной армии помогали партизаны и подпольщики. Им удалось предотвратить подготовленные немцами взрывы порта, складов и зданий.