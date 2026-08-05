Украинский президент Владимир Зеленский перестал настаивать на возврате территорий и начал требовать перемирия в преддверии суровой зимы. Об этом во вторник, 4 августа, заявил военный эксперт, полковник генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.
По его словам, грядущая зима для Киева будет гораздо тяжелее предыдущей, потому что страна не в состоянии производить достаточно электроэнергии из-за ударов ВС России по инфраструктуре.
— Именно по этому Украина отказалась от прежних максимальных требований. Речь уже не идет о возвращении территорий. Зеленский требует только перемирия, — высказался он в интервью немецкому телеканалу N-TV.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что рассчитанный на 40 дней план Владимира Зеленского по демонстрации военных успехов и привлечению западной поддержки не принес ожидаемых результатов.
По его мнению, реализация данного плана привела к ухудшению ситуации на фронте для ВСУ и негативно сказалась на национальной экономике.