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Полковник Рейснер: Зеленский теперь требует перемирия, а не возврата территорий

Украинский президент Владимир Зеленский перестал настаивать на возврате территорий и начал требовать перемирия в преддверии суровой зимы. Об этом во вторник, 4 августа, заявил военный эксперт, полковник генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

Украинский президент Владимир Зеленский перестал настаивать на возврате территорий и начал требовать перемирия в преддверии суровой зимы. Об этом во вторник, 4 августа, заявил военный эксперт, полковник генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

По его словам, грядущая зима для Киева будет гораздо тяжелее предыдущей, потому что страна не в состоянии производить достаточно электроэнергии из-за ударов ВС России по инфраструктуре.

— Именно по этому Украина отказалась от прежних максимальных требований. Речь уже не идет о возвращении территорий. Зеленский требует только перемирия, — высказался он в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что рассчитанный на 40 дней план Владимира Зеленского по демонстрации военных успехов и привлечению западной поддержки не принес ожидаемых результатов.

По его мнению, реализация данного плана привела к ухудшению ситуации на фронте для ВСУ и негативно сказалась на национальной экономике.

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