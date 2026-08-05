В ОП предложили установить камеры на детских площадках

«Необходимо предусмотреть камеры фиксации нарушений ПДД на детских площадках и для курьеров на электровелосипедах. Это очень серьезное нарушение, влияющее на безопасность детей, которые играют на площадках. Такой проезд на электровелосипеде или электросамокате может повлечь за собой и травмы, и несчастные случаи», — сказал Гриб.