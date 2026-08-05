В ОП предложили установить камеры на детских площадках

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения необходимо установить на детских площадках, чтобы штрафовать проезжающих через них курьеров и электросамокатчиков. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Необходимо предусмотреть камеры фиксации нарушений ПДД на детских площадках и для курьеров на электровелосипедах. Это очень серьезное нарушение, влияющее на безопасность детей, которые играют на площадках. Такой проезд на электровелосипеде или электросамокате может повлечь за собой и травмы, и несчастные случаи», — сказал Гриб.
Он отметил, что таких нарушителей надо наказывать. «Надо штрафовать и курьеров, и организации, на которые они работают. Недопустимо, когда через детские площадки едут курьеры. Детская жизнь бесценна, на это надо жестко реагировать», — сказал замсекретаря ОП.
По его словам, камеры необходимо установить на площадках, где такое нарушение происходит часто. «Электровелосипеды и электросамокаты — это серьезный транспорт, травмоопасный особенно для детей. Необходимо прекратить эту тенденцию. Камеры нужны и для фиксации нарушений, и для профилактической работы с курьерами. Проезд по детским площадкам недопустим», — подчеркнул Гриб.
Специального федерального штрафа именно за проезд курьеров (на самокатах, электросамокатах, велосипедах или авто) через детскую площадку нет. В КоАП РФ такой нормы не прописано.