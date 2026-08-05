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Стала известна средняя пенсия по старости в России

Соцфонд: средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на 2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, 1 июля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 224 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей.

При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей, а неработающие — 27 850 рублей.​

Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.