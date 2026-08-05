Грозы и ливни накроют юг Хабаровского края 5 августа

В Хабаровском крае 5 августа температура составит от +15 в Охотске до +29 в южных и центральных районах. Дожди пройдут в большинстве городов, а в Хабаровске, Бикине и Вяземском ожидаются грозы, следует из данных погодного сервиса GISMETEO.
В Хабаровске воздух прогреется от +24 до +28 градусов. Ночью и ранним утром существенных осадков не ожидается, однако около 10:00 начнутся дожди с грозами, которые продолжатся до вечера. Порывы ветра не превысят четырёх метров в секунду.
В Комсомольске-на-Амуре температура составит от +23 до +29 градусов. Утром возможен туман, после полудня пройдут небольшие дожди, а к ночи небо прояснится. Ветер останется слабым, с порывами до четырёх метров в секунду.
В Бикине ожидается от +24 до +29 градусов. Дожди будут идти почти весь день, а после обеда к ним присоединятся грозы. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.
В Вяземском воздух прогреется от +23 до +29 градусов. Уже ранним утром начнутся сильные дожди, которые днём будут сопровождаться грозами и сохранятся до вечера. Ветер усилится до девяти метров в секунду.
В Амурске температура будет держаться в пределах +22… +29 градусов. Утром возможен туман, после полудня начнутся небольшие дожди, которые продолжатся вечером. Порывы ветра не превысят пяти метров в секунду.
В Николаевске-на-Амуре ожидается от +17 до +25 градусов. Небольшой дождь пройдёт ранним утром, после чего установится переменная облачность с прояснениями. Ветер будет дуть с порывами до семи метров в секунду.
В Советской Гавани воздух прогреется от +17 до +28 градусов. Утром возможен туман, большую часть дня будет солнечно, однако вечером начнутся дожди. Порывы ветра составят до семи метров в секунду.
В Охотске температура составит от +15 до +22 градусов. Ночью и утром ожидается туман, днём будет преимущественно облачно, а небольшие дожди возможны во второй половине дня и поздним вечером. Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду.