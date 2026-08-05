Грозы и ливни накроют юг Хабаровского края 5 августа

В Хабаровске воздух прогреется от +24 до +28 градусов. Ночью и ранним утром существенных осадков не ожидается, однако около 10:00 начнутся дожди с грозами, которые продолжатся до вечера. Порывы ветра не превысят четырёх метров в секунду.