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В России школы будут закрывать при заболеваемости гриппом свыше 20% учеников

Роспотребнадзор: нужно закрывать школы при заболевании 20% учеников.

Источник: Комсомольская правда

Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствуют 20% и более учащихся. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ведомство рекомендовало региональным органам образования вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий.

Роспотребнадзор также рекомендовал проводить вакцинацию сотрудников образовательных организаций от гриппа и обучать их мерам профилактики инфекций.

Ранее KP.RU сообщал, что объем учебной нагрузки для учеников младших классов изменится с 1 сентября. Общий объем аудиторных занятий в начальной школе за четыре года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов.

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