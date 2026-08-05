В России школы будут закрывать при заболеваемости гриппом свыше 20% учеников

Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствуют 20% и более учащихся. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомство рекомендовало региональным органам образования вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий.
Роспотребнадзор также рекомендовал проводить вакцинацию сотрудников образовательных организаций от гриппа и обучать их мерам профилактики инфекций.
Ранее KP.RU сообщал, что объем учебной нагрузки для учеников младших классов изменится с 1 сентября. Общий объем аудиторных занятий в начальной школе за четыре года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов.