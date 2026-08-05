Экспедиция «Ареал Востока» досрочно завершена в Комсомольске-на-Амуре

Юрий Скоробогатов завершил одиночную сап-экспедицию «Ареал Востока». За 90 дней он прошел по рекам Дальнего Востока 3105 километров 390 метров, превзойдя мировой рекорд по протяженности путешествия на сапборде, ранее зарегистрированный Книгой рекордов Гиннесса. Финальной точкой маршрута стал Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-служба «Ареал».
«Причиной досрочного завершения стала быстро осложняющаяся паводковая обстановка. Из-за продолжительных дождей уровень воды продолжает расти сразу на нескольких участках реки. Спасатели предупреждают о возможном выходе Амура на неблагоприятные отметки, разливе проток и подтоплении низменных территорий», — говорится в сообщении.
В таких условиях течение становится значительно сильнее, меняется русло, появляются новые препятствия, а привычные места для выхода на берег и ночевок оказываются под водой. В условиях усиливающегося паводка дальнейший путь означал бы неоправданный риск.
Решение сойти с маршрута Юрий принял не только ради собственной безопасности. Публичное продолжение путешествия вопреки предупреждениям спасателей могло стать опасным примером для других туристов.
«Принятое решение подтверждает профессиональный подход Юрия к путешествию. В экспедициях такого масштаба важно не только ставить рекорды, но и трезво оценивать обстановку. Когда природа диктует свои условия, их нужно принимать. Жизнь и здоровье человека для нас безусловно важнее запланированной точки на карте. Мы гордимся тем, что Юрий прошел этот путь, и полностью поддерживаем его решение завершить маршрут», — отметили в компании «Ареал», которая выступила генеральным спонсором экспедиции.
За три месяца Юрий прошел на сапборде Ингоду, Шилку и почти весь Амур, пересек несколько регионов, неделями двигался без устойчивой связи, пережил штормовой ветер, холод, грозы и многодневные дожди. Первоначальная конечная точка — побережье Охотского моря — осталась впереди, но экспедиция уже достигла результата, ради которого начиналась, и завершилась в тот момент, когда дальнейшее движение перестало быть разумным и безопасным.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что путешественник из Читы, директор Центра развития туризма Забайкальского края Юрий Скоробогатов, посетил Хабаровску. Совершая экспедицию на сапборде до Охотского моря, за 65 дней он уже преодолел более 2,5 тыс. километров. Планировалось, что Скоробогатов преодолеет около 4 тыс. км по рекам Ингода, Шилка и Амур и достигнет Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае, где Амур впадает в Охотское море. На прохождение маршрута путешественник отводил около 100 дней.