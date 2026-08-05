Экспедиция «Ареал Востока» досрочно завершена в Комсомольске-на-Амуре

«Принятое решение подтверждает профессиональный подход Юрия к путешествию. В экспедициях такого масштаба важно не только ставить рекорды, но и трезво оценивать обстановку. Когда природа диктует свои условия, их нужно принимать. Жизнь и здоровье человека для нас безусловно важнее запланированной точки на карте. Мы гордимся тем, что Юрий прошел этот путь, и полностью поддерживаем его решение завершить маршрут», — отметили в компании «Ареал», которая выступила генеральным спонсором экспедиции.