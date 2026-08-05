Бесплатную зону wi-fi открыли на площади имени Ленина

— Зона wi-fi в самом сердце Хабаровска — проект, который направлен на улучшение качества жизни хабаровчан, и мы рады стать его частью. Бесплатный и быстрый интернет здесь позволит жителям и гостям края всегда оставаться на связи, получать актуальную информацию о маршрутах, вызывать такси, смотреть прогноз погоды, и планировать прогулки до городских достопримечательностей. В прошлом году мы первыми откликнулись на призыв правительства Хабаровского края и развернули 28 точек бесплатного wi-fi в 5 городах региона, и теперь продолжаем совместно с министерством цифрового развития и связи создавать комфортную цифровую среду в общественных пространствах Хабаровска, — прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.