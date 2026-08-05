Презентации двух хоккейных команд пройдут в Хабаровске в один день

Они состоятся в ближайшую субботу, 8 августа, и будут приурочены к Дню физкультурника, который будет отмечаться по всей стране в этот день. Так, с 11:00 до 21:00 на площадке между ареной «Ерофей» и дамбой Южного округа состоится презентация обновленного состава клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». В течение всего дня болельщики красно-черных смогут посетить различные интерактивные площадки, фотозоны и мастер-классы, посмотреть выступления артистов, принять участие в конкурсах и розыгрышах призов от партнеров клуба, поиграть во флорбол, пострелять из лука, попрыгать на батуте, сдать нормативы ГТО и нанести на тело аквагрим в цветах «СКА-Нефтяника». Кроме того, в 11:30 состоится презентация женской команды по хоккею с мячом школы «Ерофей», а в 12:00 — детской команды «Ерофей-2018». Презентация главной команды «СКА-Нефтяника» начнется в 13:00, а в 14:20 состоится презентация молодежной команды «СКА-Нефтяник-2». Также болельщики получат возможность выиграть игровой свитер «СКА-Нефтяника» и сезонный абонемент на предстоящий чемпионат. К слову, в этой презентации второй год подряд примут участие игроки и тренеры женской волейбольной команды «Амурские Тигрицы». В 17:30 все желающие смогут посмотреть на разминку шести игроков «Тигриц» и тренера команды по общефизической подготовке Владимира Бондаренко, а также увидеть показательные элементы и розыгрыши с участием главного тренера «Тигриц» Михаила Третьякова и его подопечных. Помимо этого, в 18:00 в «Платинум Арене» начнется рок-фестиваль «Amur Fest 2». Там болельщики хабаровского «Амура» смогут посмотреть на обновленный состав «тигров», увидеть новую игровую форму черно-оранжевых, выиграть абонемент на следующий сезон, пообщаться в непринужденной атмосфере с игроками и тренерами, сфотографироваться с ними и взять у них автографы на память. Кроме того, все зрители «Амур Феста» получат возможность посмотреть на выступления двух хабаровских рок-групп «The Starkillers» и «TRITIA», которые порадуют всех болельщиков «тигров» своей музыкой и зарядят их хорошим настроем перед стартом нового сезона. При этом вход на «AMUR FEST 2» будет осуществляться по билетам, пускать зрителей будут как на трибуны, так и на танцпол «Платинум Арены». Стоимость билетов составит от 300 до 500 рублей.