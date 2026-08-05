Близкие рассказали об убитых в Таиланде россиянах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Убитые в Таиланде россияне Диана и Роман были отзывчивыми, добрыми людьми, любившими жизнь и мечтавшими о будущем. Об этом ТАСС сообщил родственник семьи Константин.
27 июля двое россиян, 22-летняя Диана Назимова и 17-летний Роман Назимов, пропали в городе Паттай. Ранним утром 26 июля они уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. Позднее правоохранительные органы Таиланда задержали подозреваемых по делу, и, как сообщала полиция, они признались в убийстве россиян.
«Дианочка была солнышком с чистой душой. Она любила эту жизнь, любила снимать, путешествовать, очень любила свою собаку Томаса. Она была самым светлым человеком в мире, настоящим лучиком солнца. Очень громко и звонко смеялась, любила людей и общение. Ее мечтой было снимать клипы и кино», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Роман отличался спокойствием, интеллигентностью и преданностью семье. «Ромочка был сдержанным, интеллигентным человеком. Он очень любил свою маму, до 17 лет практически ни на шаг от нее не отходил. Мечтал о тяжелом байке и о том, чтобы стать пилотом. Он всегда был готов отдать друзьям последнее», — отметил Константин.
Об убийстве.
После исчезновения молодых людей к их поискам подключились родственники, волонтеры, представители российской общины и местные правоохранительные органы. Дело вызвало широкий общественный резонанс: премьер-министр Таиланда, министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул созвонился с послом России, а затем лично прибыл в Паттайю, где провел совещание с руководством полиции и потребовал оперативно установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.
По данным полиции Таиланда, подозреваемые указали место, где были обнаружены тела погибших. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на время расследования. В ходе следствия также было установлено, что фигуранты, по данным полиции, причастны к убийству семьи из трех граждан Таиланда.
Прощание с убитыми в Романом и Дианой пройдет 6 августа, об этом ранее ТАСС сообщил близкий друг погибших и родственник семьи Константин. Во время церемонии также почтят память тайской семьи из трех человек, которая стала жертвой тех же преступников.