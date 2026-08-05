Близкие рассказали об убитых в Таиланде россиянах

По его словам, Роман отличался спокойствием, интеллигентностью и преданностью семье. «Ромочка был сдержанным, интеллигентным человеком. Он очень любил свою маму, до 17 лет практически ни на шаг от нее не отходил. Мечтал о тяжелом байке и о том, чтобы стать пилотом. Он всегда был готов отдать друзьям последнее», — отметил Константин.