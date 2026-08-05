ЛДПР предлагает закрепить единые правила психологической помощи участникам СВО

Соавтор инициативы, член ЛДПР, клинический психолог Яна Овчинская в беседе с ТАСС подчеркнула, что участникам СВО и их близким может требоваться не только разовая помощь, но и длительное психологическое сопровождение для адаптации к мирной жизни. «Наша задача — помочь прожить боль, переформатировав ее в опору для новой, полноценной жизни. Именно поэтому закон ЛДПР “О психологической помощи участникам специальной военной операции и отдельным категориям граждан” сегодня необходим, как никогда. Мы должны дать ветеранам и их семьям понятный и доступный алгоритм восстановления: от кризисной помощи до длительной социальной реабилитации», — заявила Овчинская.