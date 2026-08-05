ЛДПР предлагает закрепить единые правила психологической помощи участникам СВО

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить единые правила оказания психологической помощи участникам специальной военной операции, членам их семей и гражданам, пострадавшим от обстрелов, терактов, диверсий. Соответствующий законопроект партия разрабатывает и планирует внести в Госдуму, сообщил ТАСС Слуцкий.
Он отметил, что в России отсутствует единый федеральный порядок оказания такой помощи. По его словам, участникам СВО, их семьям и гражданам, пострадавшим от обстрелов, терактов и диверсий, приходится самостоятельно разбираться в том, какие ведомства отвечают за психологическую поддержку и реабилитацию.
«Мы в ЛДПР убеждены, что на всей территории страны, будь то столица или малый город, должен действовать единый и понятный механизм оказания психологической помощи. Мы приступили к разработке данного законопроекта и в ближайшее время внесем его в Государственную думу. Документ определит, кто и в каком порядке должен оказывать помощь нашим бойцам и членам их семьи, а также закрепит доступные формы психологического сопровождения и реабилитации», — сказал лидер ЛДПР.
Соавтор инициативы, член ЛДПР, клинический психолог Яна Овчинская в беседе с ТАСС подчеркнула, что участникам СВО и их близким может требоваться не только разовая помощь, но и длительное психологическое сопровождение для адаптации к мирной жизни. «Наша задача — помочь прожить боль, переформатировав ее в опору для новой, полноценной жизни. Именно поэтому закон ЛДПР “О психологической помощи участникам специальной военной операции и отдельным категориям граждан” сегодня необходим, как никогда. Мы должны дать ветеранам и их семьям понятный и доступный алгоритм восстановления: от кризисной помощи до длительной социальной реабилитации», — заявила Овчинская.
Согласно инициативе, помощь планируется оказывать в очной и дистанционной формах, индивидуально или в составе групп. Получить ее смогут участники СВО и их семьи, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приграничных регионов, а также граждане, пострадавшие от террористических актов, диверсий, обстрелов и других вражеских действий.