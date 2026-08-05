Сложная ситуация с бензином на севере Хабаровского края сохраняется

По информации министерства энергетики края, на этой неделе в Советско-Гаванский, Ванинский и Ульчский районы планируется доставить еще 60 тонн АИ-95 и 60 тонн АИ-92. Рассмотрение заявок на отгрузку проводится ежедневно. Также началась отгрузка топлива в Верхнебуреинский район — 20 тонн АИ-92, 60 тонн АИ-95 и 20 тонн дизельного топлива. Кроме того, продолжается снабжение сельхозпредприятий: заключены договоры на поставку 316 тонн дизельного топлива для проведения полевых работ.