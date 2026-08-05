Сложная ситуация с бензином на севере Хабаровского края сохраняется

Из-за резкого увеличения спроса в 2,5 раза на топливо в Советско-Гаванском, Ванинском и Ульчском районах сложная ситуация сохраняется. Для ее решения региональные ведомства продолжают круглосуточно взаимодействовать с нефтяными компаниями и федеральными структурами, чтобы обеспечить топливом предприятия и население края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«За неделю в северные территории региона доставили более 1000 тонн бензина и дизельного топлива», — сообщила во время заседания президиума правительства края заместитель председателя по инфраструктуре Ирина Горбачева.
Так, в Ванинский и Советско-Гаванский районы на АЗС компании «Трансбункер» за прошедшую неделю доставлено 290 тонн АИ-92, 102 тонны АИ-95 и 363 тонны дизельного топлива. В Ульчский, имени Полины Осипенко и Николаевский районы, а также в Солнечный округ доставлено 30 тонн АИ-92, 50 тонн АИ-95 и 80 тонн дизельного топлива.
По информации министерства энергетики края, на этой неделе в Советско-Гаванский, Ванинский и Ульчский районы планируется доставить еще 60 тонн АИ-95 и 60 тонн АИ-92. Рассмотрение заявок на отгрузку проводится ежедневно. Также началась отгрузка топлива в Верхнебуреинский район — 20 тонн АИ-92, 60 тонн АИ-95 и 20 тонн дизельного топлива. Кроме того, продолжается снабжение сельхозпредприятий: заключены договоры на поставку 316 тонн дизельного топлива для проведения полевых работ.
Всего за июль 2026 года в крае израсходовано более 9 тысяч тонн АИ-92, свыше 15 тысяч тонн АИ-95 и более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Это в 1,3 раза больше, чем в прошлые периоды.
«На этой неделе мы приступаем к реализации топлива для рыбохозяйственного комплекса, горно— и золотодобывающих компаний. Вопрос держим на постоянном контроле», — сказала Ирина Горбачева.
Всего в Хабаровском крае работают 183 автозаправочные станции. В настоящее время пока сохраняются ограничения на отпуск бензина в канистры. Это позволяет не допустить спекуляции и сохранить доступность топлива для большего числа потребителей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что аграриев Хабаровского края обеспечат горючим. Для их нужд поставят свыше 300 тонн топлива.