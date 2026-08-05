Желтый против красного. В арбузе какого цвета больше пользы и почему

При этом разница между красным и желтым арбузом — не только в оттенке и вкусе: за каждым цветом стоит своя история происхождения и свой набор биологически активных веществ. Чтобы понять, какой из них полезнее, стоит заглянуть не только в таблицы состава, но и в прошлое: откуда вообще взялись арбузы, как появились желтые сорта и чем их вкус реально отличается от привычного красного. А главное — как именно содержащиеся в них вещества работают в организме и какой практический эффект дают при регулярном употреблении в разумных порциях.