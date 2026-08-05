Желтый против красного. В арбузе какого цвета больше пользы и почему

Мы привыкли к красному арбузу. Это — эталон лета: знакомый, предсказуемый, любимый. А вот желтый арбуз ломает шаблон. Он не просто другой по цвету — его вкус мягче, слаще, в нем проступают медовые и чуть пряные ноты, которых не ждёшь от арбуза.
При этом разница между красным и желтым арбузом — не только в оттенке и вкусе: за каждым цветом стоит своя история происхождения и свой набор биологически активных веществ. Чтобы понять, какой из них полезнее, стоит заглянуть не только в таблицы состава, но и в прошлое: откуда вообще взялись арбузы, как появились желтые сорта и чем их вкус реально отличается от привычного красного. А главное — как именно содержащиеся в них вещества работают в организме и какой практический эффект дают при регулярном употреблении в разумных порциях.
Откуда пришли арбузы и какими они были изначально
История арбуза уходит корнями в Африку: дикие предки современной ягоды до сих пор растут в пустынных районах континента и отличаются бледно‑желтой мякотью и горьким вкусом — есть их в чистом виде практически невозможно.
«Уже в Древнем Египте арбузы знали и ценили: семена находили в гробницах, а изображения плодов встречались на стенах храмов — их выращивали как источник влаги и кладовую питательных веществ в суровом климате, — рассказывает биолог Максим Петров. — Со временем люди стали отбирать более сладкие и крупные экземпляры, постепенно меняя не только размер и вкус, но и цвет мякоти. Именно эта многовековая селекция и привела к появлению насыщенно‑красных арбузов, которые сегодня считаются классикой».
Как и когда появились желтые арбузы
Желтые арбузы появились совсем недавно. Вопреки распространенному мифу, они — вовсе не результат генной инженерии и не гибрид с манго или дыней, а плод классической селекции.
«Их современная история началась в 80-х годах на Тайване, где ученые скрестили привычный красный арбуз с его диким африканским предком: от культурного сорта плод взял сладость, а от дикого — необычный желтый цвет мякоти, — поясняет Максим Петров. — В России свой желтый сорт — “Лунный” — появился в 2007 году благодаря работе Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства. Интересно, что по сути это не возврат к древнему горькому арбузу, а продуманный гибрид: селекционеры целенаправленно “выключили” синтез ликопина, отвечающего за красный цвет, и сделали ставку на бета-каротин, который и придает мякоти золотистый оттенок».
Такой подход позволил сохранить сладость и одновременно получить продукт с иным витаминным профилем, интересным для тех, кто хочет разнообразить рацион.
Вкусовые отличия
По вкусу желтые арбузы часто оказываются чуть слаще и мягче красных: в них ярче выражены медовые ноты, а у отдельных сортов можно уловить легкие фруктовые оттенки — например, ананаса или манго. При этом сладость не всегда означает больше сахара: в желтых арбузах нередко чуть меньше сахаров, но из-за отсутствия терпкости и более нежной текстуры они воспринимаются как более «сахарные».
Красные арбузы, напротив, дают более привычный, сбалансированный вкус с легкой освежающей кислинкой, которая уравновешивает сладость и делает их универсальными для разных случаев — от простого перекуса до летних салатов. С точки зрения ощущений в жару оба варианта отлично утоляют жажду, но за счет разной плотности и текстуры могут по-разному восприниматься: желтый чаще кажется более «мягким» и десертным, красный — более классическим и освежающим.
Энергия, вода и углеводы
Чтобы понять, какой из арбузов полезнее, стоит изучить состав.
«В 100 г мякоти красного арбуза обычно 27−30 ккал и 7,6 г углеводов — это в основном природные сахара: фруктоза, глюкоза и сахароза, — рассказывает нутрициолог Оксана Кузнецова. — Вода занимает 91−92 г, именно поэтому арбуз хорошо утоляет жажду, но почти не дает сытости».
У желтого арбуза, по словам эксперта, цифры почти те же: 28−30 ккал и 7,5−7,8 г углеводов на 100 г, вода — 91,5−92 г. Получается, по базовой энергетической ценности и способности восполнять жидкость оба варианта практически идентичны. Порция в 300 г — это примерно 90 ккал и 23 г углеводов, что сопоставимо с небольшим бананом. Для организма это означает быстрый, но недолгий приток энергии: сахара из арбуза быстро всасываются, дают кратковременный подъем бодрости, но не обеспечивают длительного насыщения.
«Если вы следите за углеводной нагрузкой или склонны к резким колебаниям сахара в крови, важно учитывать, что даже “полезный” арбуз — это, прежде всего, источник простых углеводов», — подчеркивает Кузнецова.
Ликопин в красном арбузе: цифры и эффект на организм
Теперь об отличиях. За красный цвет мякоти отвечает ликопин — мощный антиоксидант, который не синтезируется в организме и поступает только с пищей. В 100 г красной мякоти содержится примерно 4500−5000 мкг ликопина. Для сравнения: ориентировочная целевая норма для взрослого человека — 5000−10 000 мкг в сутки, то есть 200−300 г арбуза могут закрыть половину или даже всю эту планку.
«Ликопин помогает снижать окислительный стресс — состояние, при котором свободные радикалы повреждают клетки и ускоряют процессы старения и воспаления, — говорит нутрицолог Оксана Кузнецова. — Исследования связывают достаточное поступление ликопина с поддержкой сердечно-сосудистой системы и снижением риска некоторых хронических состояний, хотя важно понимать: это не лекарство, а компонент здорового рациона».
Здесь стоит помнить об одном важном факте: ликопин лучше усваивается при наличии небольшого количества жиров, поэтому сочетание арбуза с горстью орехов или семечек повышает его пользу.
Степень зрелости и условия выращивания сильно влияют на содержание ликопина: у недозрелого или выращенного с избытком азотных удобрений плода его будет заметно меньше.
Бета-каротин в желтом арбузе: цифры, усвоение и польза
В желтом арбузе ликопина почти нет, зато есть бета-каротин — предшественник витамина А. В 100 г мякоти желтого арбуза содержится порядка 300−350 мкг бета-каротина. С учетом того, что 6 мкг бета-каротина примерно эквивалентны 1 мкг витамина А, такая порция дает около 50−58 мкг витамина А в пересчете на ретиноловый эквивалент. Суточная потребность взрослого человека — примерно 700−900 мкг, значит, 300−400 г желтого арбуза обеспечат 15−25% этой нормы.
«Витамин А критически важен для поддержания барьерной функции слизистых оболочек, здоровья кожи и нормального зрения, а также для эффективной работы иммунной системы, — продолжает рассказ Кузнецова. — Бета-каротин тоже лучше усваивается в присутствии жиров, поэтому логичнее есть арбуз не отдельно, а в составе сбалансированной трапезы. Кроме того, бета-каротин обладает собственным антиоксидантным действием, помогая защищать клетки от окислительного повреждения, хотя его вклад в профилактику серьезных заболеваний не стоит переоценивать: он работает как часть общего здорового образа жизни, а не как самостоятельное лечебное средство».
Калий и цитруллин: как эти компоненты реально влияют на организм
И красный, и желтый арбуз содержат сопоставимое количество калия — примерно 110−120 мг на 100 г мякоти. Для взрослого человека суточная норма — около 4700 мг, значит, 100 г арбуза дают примерно 2,5−3% этой нормы. Порция в 300 г — это уже 330−360 мг калия, что ощутимо помогает поддерживать электролитный баланс, особенно в жару, когда организм теряет много жидкости и минералов с потом.
«Еще один интересный компонент — цитруллин, аминокислота, которая участвует в регуляции сосудистого тонуса, — обращает внимание Кузнецова. — В арбузе его около 150−300 мг на 100 г мякоти, причем больше всего цитруллина находится в белой части корки. В организме цитруллин превращается в аргинин и участвует в выработке оксида азота — вещества, которое помогает сосудам расслабляться и улучшает кровоток. Однако рассчитывать на выраженный эффект только от мякоти не стоит: чтобы получить заметное количество цитруллина, нужно съесть ориентировочно 1,5−2 кг арбуза, что уже не вписывается в разумные порции».
Практические выводы
«Если ваша цель — получить максимум ликопина для поддержки антиоксидантной защиты и здоровья сосудов, красный арбуз объективно выигрывает: в нем этого вещества в разы больше, чем в желтом, — говорит Оксана Кузнецова. — Если важнее закрыть часть потребности в витамине А, поддержать иммунитет, зрение и здоровье кожи, желтый арбуз будет хорошим вариантом. По калорийности, содержанию воды и основным минералам оба сорта практически одинаковы, поэтому выбор можно делать исходя из личных предпочтений и задач».
С точки зрения физиологического эффекта арбуз в первую очередь работает как средство восполнения жидкости и легкого минерального баланса, а также как источник быстрых углеводов и отдельных микронутриентов. Его польза проявляется при умеренном употреблении и в сочетании с другими продуктами: например, небольшая порция арбуза вместе с горстью орехов не только повысит усвоение жирорастворимых антиоксидантов, но и добавит сытости за счет белка и жиров.
При избытке нитратов любые плюсы сводятся к нулю, поэтому при покупке стоит обращать внимание на происхождение продукта и не брать плоды с подозрительно ранним сроком созревания или неестественно яркой мякотью. Умеренность тоже важна: даже самый полезный продукт при чрезмерном употреблении может привести к лишней нагрузке на почки и скачкам сахара в крови.