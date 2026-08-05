31 июля мужчина ушел за грибами и не вернулся. Позже его нашли в овраге, из которого он не смог выбраться самостоятельно. Пострадавший провел более суток под дождем в мокрой одежде, и с травмой после падения. Медработники, сотрудники полиции и МЧС эвакуировали грибника из леса, оказали первую медицинскую помощь и доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу. Во время падения в овраг мужчина получил ушиб поясничного отдела позвоночника, также ему диагностировали общее переохлаждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Врачи Приморья помогли грибнику, травмировавшему позвоночник при падении в овраг
31 июля мужчина ушел за грибами и не вернулся. Позже его нашли в овраге, из которого он не смог выбраться самостоятельно. Пострадавший провел более суток под дождем в мокрой одежде, и с травмой после падения. Медработники, сотрудники полиции и МЧС эвакуировали грибника из леса, оказали первую медицинскую помощь и доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу.
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