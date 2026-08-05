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Эколог Тельнова предупредила о возможном росте популяции испанских слизней

Эксперт Института экологии НИУ ВШЭ подчеркнула, что без принятия мер количество моллюсков может расти в геометрической прогрессии.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Популяция испанских слизней, если не принимать комплексные меры по борьбе с ними, может расти в геометрической прогрессии. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

Ранее Тельнова сравнила испанских слизней с «новым борщевиком». Она подчеркнула, что широкое распространение моллюска на территории России связано с отсутствием их естественных врагов.

«Без принятия мер ситуация может усугубляться, а популяция расти в геометрической прогрессии. Важно предусмотреть фитосанитарный контроль перемещения грунта, применение специальных средств борьбы — например, ловушек — и механические методы, то есть создание барьеров и сбор особей», — сказала она.

Тельнова подчеркнула, что, несмотря на то, что сами слизни не опасны для человека, их слизь может содержать микроорганизмы и паразитов, поэтому они несут риски для здоровья, особенно для детей и животных, которые могут контактировать с ними.

Кроме того, эколог отметила, что основную опасность испанские слизни представляют локальным экосистемам. «Большой ущерб может быть нанесен экосистемам, поскольку испанские слизни вытесняют местные виды и занимают экологические ниши. Испанские слизни всеядны и их влияние может быть значительным не только для садоводческих и фермерских хозяйств, но и для городских зеленых территорий. Необходимо комплексно и довольно оперативно сдерживать распространение, а то мы получим проблему как с борщевиком», — заключила Тельнова.