Эколог Тельнова предупредила о возможном росте популяции испанских слизней

Кроме того, эколог отметила, что основную опасность испанские слизни представляют локальным экосистемам. «Большой ущерб может быть нанесен экосистемам, поскольку испанские слизни вытесняют местные виды и занимают экологические ниши. Испанские слизни всеядны и их влияние может быть значительным не только для садоводческих и фермерских хозяйств, но и для городских зеленых территорий. Необходимо комплексно и довольно оперативно сдерживать распространение, а то мы получим проблему как с борщевиком», — заключила Тельнова.