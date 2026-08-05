РБК: мошенники требуют раскрыть предприятия схемы укрытий от БПЛА

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мошенники стали проводить кибератаки на российские промпредприятия, требуя от лица федерального ведомства раскрыть схемы укрытий от БПЛА и ракетной опасности. Об этом РБК сообщили в ИБ-компании F6.
Предприятиям от имени действующего руководителя департамента ведомства отправляются письма с темой «О мерах по обеспечению безопасных условий труда работников». Как пояснили в F6 изданию, в письмах под предлогом «возросших рисков для производственных объектов и работников» предлагается направить порядок действий при атаках БПЛА и ракетной опасности, схемы укрытий, маршруты эвакуации и материалы инструктажей.
Согласно данным F6, письма отправлялись с публичного почтового сервиса, адрес для ответа имитировал электронную почту ведомства. Контактный телефон, связанный с доменом, указывает на Украину, добавили там.
В F6 отметили РБК, что сами вложения в письмах не содержали вредоносного ПО, но имитировали официальный стиль и могли спровоцировать разглашение чувствительных сведений. В них же работникам якобы разрешается не выходить на работу или отказаться от смены при сигналах воздушной тревоги без риска увольнения при предупреждении об этом начальства.
К тому же в таких письмах указывается, что работодателей якобы обязали не допускать людей к труду в опасных зонах, а также сократить ночные смены и утвердить схемы укрытий и эвакуации в ближайшие недели.
Система защиты корпоративной почты F6 зафиксировала и заблокировала в июле такую рассылку в адрес 500 предприятий и организаций, подчеркнули РБК в ИБ-компании.