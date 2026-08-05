Астроном Маслов оценил риски уничтожения астероида ядерной бомбой

Он отметил, что проблемой также является технологическая реализуемость, поскольку до настоящего времени выполнялась только посадка космических аппаратов на малые тела Солнечной системы (кометы и астероиды). «Создание отверстия (не совсем понятно, как именно) и заброска туда ядерного заряда — такое еще не выполнялось и требует отработки, а пока только, насколько я пониманию, выполнялось моделирование того, что будет, если взорвать ядерный заряд, заложенный в астероид, при условии, что он туда уже доставлен и правильно установлен», — пояснил эксперт.