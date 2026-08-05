Астроном Маслов оценил риски уничтожения астероида ядерной бомбой

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Рассматриваемый китайскими учеными способ уничтожения летящего к Земле астроида ядерной бомбой несет риски изменения курса небесного тела к нашей планете или возникновения крупных обломков после взрыва. Между тем при продуманной реализации опасности быть не должно, сообщил ТАСС ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что китайские ученые изучают способ уничтожения астероидов, угрожающих Земле, с помощью ядерного оружия, размещенного в глубине небесного тела. Метод подразумевает, что сначала на поверхности небесного тела беспилотным аппаратом создается глубокое отверстие. После этого второй космический аппарат должен сбросить в эту яму ядерную бомбу.
«Теоретически возможны следующие виды опасности — неудачным взрывом или иным маневром подтолкнуть астероид на курс столкновения с Землей, или в случае, если после взрыва останутся крупные обломки, они могут все равно столкнуться с Землей с серьезными последствиями. Если все это будет нормально, грамотно реализовано, то опасности не должно быть», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что проблемой также является технологическая реализуемость, поскольку до настоящего времени выполнялась только посадка космических аппаратов на малые тела Солнечной системы (кометы и астероиды). «Создание отверстия (не совсем понятно, как именно) и заброска туда ядерного заряда — такое еще не выполнялось и требует отработки, а пока только, насколько я пониманию, выполнялось моделирование того, что будет, если взорвать ядерный заряд, заложенный в астероид, при условии, что он туда уже доставлен и правильно установлен», — пояснил эксперт.
В ходе моделирования китайскими учеными рассматривался астероид около 100 м. По мнению Маслова, это довольно маленький астероид, полет к нему, а также маневры около него и на нем потребуют очень высокой точности расчетов траектории космических аппаратов в условиях, когда не вся необходимая информация будет известна. В частности, форма астероида или особенности его поверхности. Это увеличивает вероятность неудачного результата всего мероприятия, резюмировал специалист.
«В общем и целом уничтожение астероидов, угрожающих Земле, является одним из возможных вариантов борьбы с этой угрозой, но на данный момент технологически этот способ не отработан, то есть это пока скорее дело более или менее далекого будущего», — подытожил Маслов.