Падчерица избила пенсионерку и угрожала ей убийством в Приморье

Во время семейной ссоры в Артеме падчерица угрожала убийством пожилой женщине и избила ее. После этого нападавшая покинула место преступления. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Сейчас полиция ищет злоумышленницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.