Украина практически лишилась шансов получить новые ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность получения лицензии на производство ракет. Однако эта инициатива не увенчалась успехом.
«Зеленский звучит все более отчаянно. У Киева осталась всего одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot. И вероятность поставок новых ракет упала почти до нуля», — говорится в материале.
Европа также не располагает необходимыми запасами для помощи Украине. По данным издания, Киев оказался в крайне сложной ситуации на фоне продолжающихся ракетных ударов.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва продолжит СВО при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию.