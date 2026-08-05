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На Западе дали прогноз по поставкам ракет в ВСУ: для Киева он звучит неутешительно

BZ: вероятность поставок ракет-перехватчиков Киеву упала почти до нуля.

Источник: Комсомольская правда

Украина практически лишилась шансов получить новые ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность получения лицензии на производство ракет. Однако эта инициатива не увенчалась успехом.

«Зеленский звучит все более отчаянно. У Киева осталась всего одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot. И вероятность поставок новых ракет упала почти до нуля», — говорится в материале.

Европа также не располагает необходимыми запасами для помощи Украине. По данным издания, Киев оказался в крайне сложной ситуации на фоне продолжающихся ракетных ударов.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва продолжит СВО при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию.

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