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Россияне взяли все золото в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде

Российские спортсмены завоевали золотые медали на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. Об этом в среду, 5 августа, сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания (ВФЗП).

Российские спортсмены завоевали золотые медали на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. Об этом в среду, 5 августа, сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания (ВФЗП).

— Наши спортсмены выступают под национальным флагом. По итогам первого дня соревнований они заняли первые места на всех заявленных дистанциях, — говорится в Telegram-канале федерации.

Золото досталось россиянам на дистанциях 25 метров баттерфляем среди мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брассом.

— Четыре золотых медали из четырех возможных, — подчеркивается в заявлении ВФЗП.

31 июля российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем во Франции. Сборная РФ показала результат в 385,80 балла. Победителями соревнований стали итальянцы с 410,60 балла, бронзу завоевала украинская сборная (368,20).

В начале июля российская команда завоевала золото в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который проходил в немецком Мюнхене. По итогам выступления россиянки набрали 260,6407 балла и заняли первое место.

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