Амур превысил неблагоприятную отметку у Елабуги и растёт у Хабаровска

В Хабаровском крае паводок на Амуре начал выходить на неблагоприятные отметки. У села Елабуга уровень воды достиг 455 сантиметров — на пять сантиметров выше порогового значения, при этом пойма уже затоплена на участке от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. Вода также вышла в пойму Амурской протоки у Казакевичево и реки Бурея на глубину от 0,1 до 1,6 метра, сообщает Гидрометцентр России.