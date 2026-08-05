Амур превысил неблагоприятную отметку у Елабуги и растёт у Хабаровска

В Хабаровском крае паводок на Амуре начал выходить на неблагоприятные отметки. У села Елабуга уровень воды достиг 455 сантиметров — на пять сантиметров выше порогового значения, при этом пойма уже затоплена на участке от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. Вода также вышла в пойму Амурской протоки у Казакевичево и реки Бурея на глубину от 0,1 до 1,6 метра, сообщает Гидрометцентр России.
Подъём продолжится и у краевой столицы. С 7 по 10 августа Амур у Хабаровска может достичь 430−450 сантиметров, а с 13 по 16 августа — 470−500 сантиметров. Таким образом, во второй половине месяца вода способна превысить неблагоприятную отметку, которая для города составляет 450 сантиметров, на полметра. Опасным считается уровень 600 сантиметров.
У Елабуги гребень паводка ожидается раньше: с 8 по 10 августа уровень прогнозируют в пределах 470−500 сантиметров. Это на 20−50 сантиметров выше неблагоприятной отметки, однако пока ниже опасного значения в 550 сантиметров. В ближайшие двое суток общий подъём воды на Амуре может составить ещё от пяти до десяти сантиметров.
Первыми паводок может затронуть дачи на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Ниже по течению под угрозой окажутся приусадебные участки и низкие отрезки дорог в Хабаровском, Нанайском, Амурском и Комсомольском районах. Ещё 3 августа Амур у Хабаровска находился на отметке 411 сантиметров, но вода уже начала заходить на тропы в островных низинах.
По состоянию на утро 5 августа чрезвычайных ситуаций из-за паводка в крае не зарегистрировано, однако гидрологическая обстановка остаётся на контроле МЧС. Дачникам и жителям пойменных территорий рекомендуют заранее убрать урожай, освободить подвалы, поднять имущество и подготовить безопасное место для животных, а рыбакам и туристам — временно отказаться от выхода на Амур.