Масштабная индексация социальных выплат ждёт хабаровчан в 2027 году

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил активизировать работу по привлечению федеральных ресурсов для увеличения мер социальной поддержки. В 2027 году в крае пройдет масштабная индексация социальных выплат. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Министр социальной защиты края Александр Дорофеев доложил губернатору, что предварительный коэффициент повышения составит 5,2%. Это затронет 11 видов пособий, в числе которых — материнский капитал и единовременная выплата при рождении ребенка. Министр заверил, что все необходимые средства уже заложены в краевой бюджет, что гарантирует своевременное перечисление увеличенных сумм.
Особо в ведомстве отметили рекордный рост пособий в 2026 году — они были увеличены на 12,1%, что стало самым высоким показателем за последние шесть лет. В целом с 2021 по 2026 год совокупный коэффициент индексации достиг почти 50%, что позволило опередить инфляционные процессы.
Дмитрий Демешин обратил внимание на необходимость синхронизации работы всех ведомств при перерасчете выплат. Он подчеркнул, что ни одна категория граждан не должна остаться без внимания, а все пособия — пересчитаны в полном объеме.
Внедрение принципов «Социального казначейства» также остается в фокусе внимания министерства. Александр Дорофеев доложил, что на сегодняшний день 93% мер поддержки предоставляются жителям проактивно или на основании всего одного заявления. Это существенно упростило процесс получения выплат, избавив граждан от необходимости собирать бумажные справки и посещать центры соцзащиты.
Всего в регионе действует 84 меры поддержки для семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, замещающих семей и граждан в трудной жизненной ситуации. С 2022 года введены 22 новые меры с приоритетом на демографию и поддержку участников СВО. Выплаты получают почти 435 тысяч человек — каждый третий житель края.
Отдельное внимание на совещании уделили многодетным семьям, для которых сегодня предусмотрено 12 видов помощи, в том числе единовременная выплата на школьную и спортивную форму — 5 тыс. рублей; повышенный лимит компенсации проезда на общественном транспорте для школьников — до 3,5 тыс. рублей; компенсация ЖКУ от 30% до 50% в зависимости от числа детей; выплата на погашение ипотеки — 550 тыс. рублей (с учетом федеральной поддержки — 1 млн рублей); 7 млн рублей на приобретение жилья при рождении тройни; 300 тыс. рублей при рождении пятого и каждого последующего ребенка.
Кроме того, с 1 июля краевой материнский капитал проиндексирован на 8,1% и теперь составляет 404 тыс. рублей. При рождении четвертого и каждого последующего ребенка сумма увеличивается дополнительно на 61,7 тыс. рублей.
Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одной из приоритетных задач. Для них предусмотрено 46 мер поддержки. Большинство из них доступны в режиме «одного окна» через МФЦ. Министерство наладило взаимодействие с витриной данных Минобороны России, что позволяет назначать ряд выплат в беззаявительном порядке.
Подводя итоги совещания, губернатор высоко оценил работу министерства, но призвал не останавливаться на достигнутом.
— Вы по праву носите звание министерства добрых дел. Объем поддержки, которую вы обеспечиваете, огромен. Но люди ждут от нас большего, и ваше направление — одно из самых значимых. Рассчитываю на вашу активную позицию, на предложения и инициативы, — резюмировал Дмитрий Демешин.
Напомним, что ранее в Хабаровском крае по инициативе Дмитрия Демешина также была проиндексирована заработная плата работникам бюджетной сферы. Увеличение коснулось учителей и работников дошкольного образования.
Таким образом, Хабаровский край становится одним из немногих регионов страны, который даже в условиях трудностей в экономике, взял на себя повышенные социальные обязательства перед жителями.