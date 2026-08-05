Масштабная индексация социальных выплат ждёт хабаровчан в 2027 году

Отдельное внимание на совещании уделили многодетным семьям, для которых сегодня предусмотрено 12 видов помощи, в том числе единовременная выплата на школьную и спортивную форму — 5 тыс. рублей; повышенный лимит компенсации проезда на общественном транспорте для школьников — до 3,5 тыс. рублей; компенсация ЖКУ от 30% до 50% в зависимости от числа детей; выплата на погашение ипотеки — 550 тыс. рублей (с учетом федеральной поддержки — 1 млн рублей); 7 млн рублей на приобретение жилья при рождении тройни; 300 тыс. рублей при рождении пятого и каждого последующего ребенка.