Врач Матвеева предупредила о риске депрессии из-за длительного экранного времени

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Проведение за экраном смартфона больше шести и более часов в день повышает риски депрессии. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Новосибирского госуниверситета (НГУ) Мария Матвеева.
«Исследования показывают, что 6 и более часов экранного времени в день повышают риск депрессии, а ограничение соцсетей примерно до 30 минут в день может улучшить самочувствие», — сказала специалист.
Эксперт обратила внимание, что когда человек читает с экрана, то часто возникает необходимость многозадачности из-за всплывающих уведомлений. «Появляется соблазн переключиться на другую вкладку или сообщение. Это разрывает фокус, и мозгу сложнее глубоко обработать текст, уловить контекст и запомнить детали», — пояснила собеседница агентства.
Она отметила, что со временем может закрепиться паттерн, что человеку сложно надолго сосредоточиться на одной задаче и, соответственно, длительно удерживать концентрацию. «При чтении с экрана часто используются нелинейные стратегии: поиск по слову, пролистывание, оценка текста по заголовкам. Это ускоряет поиск, но ведет к фрагментарному восприятию — сложнее запомнить детали и выстроить целостную картину. Исследования подтверждают, что при чтении с экрана понимание и удержание информации часто уступают чтению с бумаги, особенно это заметно со сложными текстами», — резюмировала Матвеева.