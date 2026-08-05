Врач Матвеева предупредила о риске депрессии из-за длительного экранного времени

Она отметила, что со временем может закрепиться паттерн, что человеку сложно надолго сосредоточиться на одной задаче и, соответственно, длительно удерживать концентрацию. «При чтении с экрана часто используются нелинейные стратегии: поиск по слову, пролистывание, оценка текста по заголовкам. Это ускоряет поиск, но ведет к фрагментарному восприятию — сложнее запомнить детали и выстроить целостную картину. Исследования подтверждают, что при чтении с экрана понимание и удержание информации часто уступают чтению с бумаги, особенно это заметно со сложными текстами», — резюмировала Матвеева.