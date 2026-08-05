Массовое ДТП с пожаром и погибшим произошло под Красноярском (видео)

ДТП случилось на 871 км трассы Р-255 «Сибирь». 66-летний водитель Toyota Fielder выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ГАЗелью», которая после удара вылетела на встречку и врезалась в большегруз Sany с полуприцепом.