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Массовое ДТП с пожаром и погибшим произошло под Красноярском (видео)

В️ Березовском округе столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой, сообщает ГАИ Красноярского края.

В️ Березовском округе 4 августа столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой, сообщает ГАИ Красноярского края.

ДТП случилось на 871 км трассы Р-255 «Сибирь». 66-летний водитель Toyota Fielder выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ГАЗелью», которая после удара вылетела на встречку и врезалась в большегруз Sany с полуприцепом.

В результате ДТП «Тойота» загорелась.

От полученных травм водитель «ГАЗели» скончался на месте. Водителя легковушки доставили в больницу.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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