Массовое ДТП с пожаром и погибшим произошло под Красноярском (видео)

В️ Березовском округе 4 августа столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой, сообщает ГАИ Красноярского края.
ДТП случилось на 871 км трассы Р-255 «Сибирь». 66-летний водитель Toyota Fielder выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ГАЗелью», которая после удара вылетела на встречку и врезалась в большегруз Sany с полуприцепом.
В результате ДТП «Тойота» загорелась.
От полученных травм водитель «ГАЗели» скончался на месте. Водителя легковушки доставили в больницу.
Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.