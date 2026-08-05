ФНПР напомнила о выходном 31 декабря

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Граждане России в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
«В 2026 году россияне в седьмой раз подряд будут отдыхать 31 декабря. Это, безусловно, удобно и здорово», — сказал Черногаев.
Ранее сообщалось, что следующие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с предыдущими. В предстоящие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней, а не 12.