В Рособрнадзоре рассказали об изменениях формата ЕГЭ

Серьезных изменений в формате Единого государственного экзамена в ближайшие два года не планируется. Об этом РИА Новости заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В ближайшие два года мы серьезных изменений не видим», — сказал российский государственный деятель.
Музаев подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. После проверки специалисты оценивают их корректность и при необходимости вносят изменения.
Напомним, по итогам основного этапа сдачи ЕГЭ выпускники школ Санкт-Петербурга показали наилучшие результаты. Там 914 школьников получили за работу высший балл.
Ранее Рособрнадзор изменил порядок допуска на экзамены и запретил организаторам проводить досмотр участников ЕГЭ. Школьники должны самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена.