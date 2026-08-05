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В Рособрнадзоре рассказали об изменениях формата ЕГЭ

Музаев: серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет.

Источник: Комсомольская правда

Серьезных изменений в формате Единого государственного экзамена в ближайшие два года не планируется. Об этом РИА Новости заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В ближайшие два года мы серьезных изменений не видим», — сказал российский государственный деятель.

Музаев подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. После проверки специалисты оценивают их корректность и при необходимости вносят изменения.

Напомним, по итогам основного этапа сдачи ЕГЭ выпускники школ Санкт-Петербурга показали наилучшие результаты. Там 914 школьников получили за работу высший балл.

Ранее Рособрнадзор изменил порядок допуска на экзамены и запретил организаторам проводить досмотр участников ЕГЭ. Школьники должны самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена.