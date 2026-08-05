Эксперт рассказала о новых схемах работы телефонных мошенников

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
«Современное мошенничество давно перестало быть потоком однотипных звонков. Это хорошо отлаженная система, которая сначала изучает человека, а уже потом подбирает под него уникальную ловушку», — предупредила Шилина.
По ее словам, схем мошенничества очень много и самой распространенной схемы не существует — распространенной становится та, которая находит личную «боль» конкретной жертвы именно сегодня.
«Поэтому, какие бы новые схемы мошенники ни придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии нашего проекта: “Перезвони сам!” — добавила эксперт.