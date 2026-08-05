Комсомольчанин вырастил 360 кустов конопли «для лечения»

Правоохранители обнаружили и изъяли на участке у 52-летнего жителя Комсомольска 360 кустов конопли, а в доме — семена, миску со следами растительной массы и инструменты. Подозреваемый пояснил, что искал средство для лечения заболевания и обнаружил в интернете информацию о пользе конопли. Весной он нашел семена дикорастущей конопли, посадил их на участке и ухаживал за растениями для личного пользования. На мужчину завели уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, а также составлен протокол за потребление наркотических средств веществ без назначения врача.