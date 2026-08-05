Переливы и закрытые мосты осложняют движение в пяти округах Приморья

Напомним, что прошедшие дожди принесли на некоторых территориях рекордные осадки. Так, в Спасском округе выпало 155 миллиметров, Чугуевском — 107, Яковлевском — 100, Ольгинском — 83, Кировском — 80. Для сравнения, в 2023 году в Спасском округе во время разрушительного наводнения выпало на 35 миллиметров дождя меньше, чем сейчас.