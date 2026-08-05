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Переливы и закрытые мосты осложняют движение в пяти округах Приморья

В Шкотовском округе задействовано 10 единиц техники Примавтодора, в Хасанском вода начинает спадать.

Источник: PrimaMedia.ru

Утром 5 августа на дорогах Приморья сохраняется сложная обстановка из-за переливов и размывов. В Хасанском округе затруднён проезд легкового транспорта к селу Гвоздево — уровень воды на дороге достигает 40 см, однако сейчас вода начинает спадать. Движение возможно в объезд через Посьет, сообщила пресс-служба краевого Минтранса.

В Шкотовском округе отсутствует проезд по мосту в районе села Новороссия. Объезд организован через Новую Москву. На восстановительных работах задействовано 10 единиц техники Примавтодора, ведётся подвоз грунта для ликвидации размывов.

В Лесозаводском городском округе затруднён проезд для легковых автомобилей на 12-м километре дороги между Пантелеймоновкой и железнодорожной станцией Прохаско — переливы достигают полуметра.

В Дальнереченском округе проезд по аварийному мосту в районе села Ракитное разрешён только для транспорта массой до 5 тонн.

В Черниговском округе проезд к селу Абражеевка восстановлен — вода сошла.

В Яковлевском округе проезд к сёлам Орлиное и Краснояровка перекрыт из-за переливов глубиной от 60 см до 1 метра. Альтернативного пути объезда нет.

Кроме того, затруднён проезд легковых машин на участке с 91-го по 94-й километр дороги Кировский — Николо-Михайловка — Яковлевка из-за множественных переливов глубиной до 30 см.

Напомним, что прошедшие дожди принесли на некоторых территориях рекордные осадки. Так, в Спасском округе выпало 155 миллиметров, Чугуевском — 107, Яковлевском — 100, Ольгинском — 83, Кировском — 80. Для сравнения, в 2023 году в Спасском округе во время разрушительного наводнения выпало на 35 миллиметров дождя меньше, чем сейчас.