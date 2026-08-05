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Новосибирцам объяснили, как в августе будут выплачивать зарплату

В августе пройдет перераспределение между авансом и расчетом.

Источник: Аргументы и факты

В августе 2026 года изменится соотношение аванса и окончательного расчёта зарплаты. Как пояснил «ФедералПресс» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, это связано с распределением рабочих дней в месяце.

По Трудовому кодексу зарплату выплачивают минимум дважды в месяц — с учётом числа рабочих дней в каждой половине месяца. Общая сумма месячной зарплаты из‑за праздников не изменится, но её распределение между авансом и итоговым расчётом будет другим.

В августе 2026 года будет 21 рабочий день: 10 приходятся на первую половину месяца и 11 — на вторую. Для сравнения: в 2025 году распределение было обратным — 11 рабочих дней в первой половине и 10 во второй.